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11:04, 7 ноября 2023Силовые структуры

Суд заочно арестовал бывшего московского депутата Люсю Штейн за фейки об армии

Суд в Москве заочно арестовал бывшего мундепа Люсю Штейн за фейки об армии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего муниципального депутата и участницу панк-группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Заочный арест Штейн запросил Следственный комитет (СК) России.

Ранее МВД России объявило бывшего мундепа в розыск. Ей вменяется статья 207.3 («Публичное распространение ложной информации об использовании армии России») УК РФ из-за публикации в ее социальных сетях. В мае 2022 года фигурантка по делу сбежала из страны в форме курьера и была объявлена в федеральный розыск.

1 ноября СК потребовал заочно арестовать другую участницу Pussy Riot — Надежду Толоконникову (признана Минюстом РФ иноагентом). В отношении нее в марте этого года возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

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