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19:07, 7 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о серии взрывов в Запорожье

Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву Запорожье произошла серия взрывов
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла серия взрывов. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого цитирует РИА Новости.

«В Запорожье, временно оккупированном украинским нацистами, прозвучала серия взрывов. Более подробная информация уточняется», — сказал он.

Ранее назначенный Киевом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в подконтрольном украинским властям Херсоне в результате ударов были повреждены складские помещения.

7 ноября глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что под Кривым Рогом был поражен инфраструктурный объект после серии взрывов. Он уточнил, что, по предварительной информации, люди не были ранены.

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      Кристина Есикова
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