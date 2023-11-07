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17:06, 7 ноября 2023Спорт

Тренер «Вашингтона» высказался о безголевой серии Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Карбери заявил, что Овечкин не разучился забивать

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери высказался о безголевой серии капитана команды, российского нападающего Александра Овечкина. Его цитирует The Hockey News.

«Он не разучился забивать. Я думаю, что есть несколько вещей, которые он мог бы делать немного лучше, находясь без шайбы, чтобы помочь себе в атаке. Мы поговорили об этом. Он становится все лучше в этих моментах», — заявил специалист. Карбери отметил, что по ходу сезона игра в атаке может угасать на некоторое время.

В сезоне-2023/2024 Овечкин провел десять матчей, в которых дважды поразил ворота соперников и сделал шесть результативных передач. В последних четырех встречах он не забрасывал шайбы.

Всего в активе Овечкина 824 гола в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Россиянин уже обошел по этому показателю занимающего третье место канадца Горди Хоу.

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      Дарья Коршунова
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