Турция упрекнула США в создании проблем из-за позиции по Газе

Hürriyet: Фидан упрекнул Блинкена в создании проблем из-за позиции США по Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном упрекнул США в создании проблем из-за позиции Вашингтона по Газе. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Издание отметило, что Фидан вместе с турецкой делегацией открыто обсуждали палестино-израильское обострение, разрушения инфраструктуры в секторе Газа, потери среди мирного населения и совершение Тель-Авивом «преступления против человечества». Глава турецкого внешнеполитического ведомства напомнил в беседе с Блинкеном, что народы региона и всего мира, от Парижа до Лондона и Вашингтона, выступили против действий Израиля в конфликте на Ближнем Востоке. Он добавил, что регион «охвачен возмущением».

«Вы (США — прим. «Ленты.ру») создаете всем проблемы. Вы также наносите ущерб своему собственному имиджу, потому что вас считают покровителем преступлений Израиля», — передает Hürriyet слова Фидена.

В понедельник, 6 ноября, Блинкен прибыл в Анкару для встречи с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Отмечалось, что Фидан и высокопоставленный турецкий чиновник не вышли к политику. Кроме того, в аэропорту было отключено освещение у зала VIP. Журналисты назвали данный прием «протестом, который сравним с пощечиной» и заявили, что такое в Турции происходит впервые.

По итогам встречи с главой МИД Турции Блинкен назвал переговоры продуктивными. Он подчеркнул, что были обсуждены шаги по уменьшению потерь среди гражданского населения.

Тем временем обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн назвал поездку Блинкена на Ближний Восток провалом. Журналист указал, что госсекретарю не удалось добиться ни одной из трех поставленных целей.