Украинского стрелка приговорили к пожизненному сроку за расстрел мирных жителей

В ДНР суд приговорил к пожизненному сроку военного за расстрел мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному лишению свободы 32-летнего старшего стрелка бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Клещунова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Клещунова признали виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, с 14 по 30 марта 2022 года военный был на боевых позициях «Гараж», «Лис» в Мариуполе. Там по приказу командира он расстрелял из автомата четырех мирных жителей, которые шли около боевых позиций. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 17 годам колонии командира миномета ВСУ Евгения Ермоленко, отдавшего приказ на артиллерийский обстрел жилых домов.