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06:38, 7 ноября 2023Мир

В Германии раскрыли отношение США к возможному переизбранию Зеленского

Немецкий бизнесмен Дотком: США понимают, что Зеленского не переизберут
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти США осознают, что действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся переизбраться на второй срок, заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter).

По его словам, по этой причине американское руководство игнорирует нарушение Киевом демократических основ. «Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», — написал предприниматель.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас неподходящий момент для проведения выборов. Он пояснил, что в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны.

При этом украинский лидер уже утвердил дату президентских выборов в стране. Они должны пройти 31 марта 2024 года.

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      Марина Совина
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