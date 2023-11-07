Немецкий бизнесмен Дотком: США понимают, что Зеленского не переизберут

Власти США осознают, что действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся переизбраться на второй срок, заявил немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в социальной сети X (бывшая Twitter).

По его словам, по этой причине американское руководство игнорирует нарушение Киевом демократических основ. «Правительство США говорит нам, что прокси-война направлена на защиту демократии. Они знают, что их марионетка не выиграет переизбрание», — написал предприниматель.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас неподходящий момент для проведения выборов. Он пояснил, что в военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны.

При этом украинский лидер уже утвердил дату президентских выборов в стране. Они должны пройти 31 марта 2024 года.