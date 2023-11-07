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12:42, 7 ноября 2023Россия

В Кремле высказались о повреждении кабеля в Финском заливе

Песков заявил об отсутствии информации о повреждении кабеля в Финском заливе

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У Кремля нет информации об инциденте, в результате которого в Финском заливе был поврежден кабель, соединяющий Санкт-Петербург с Калининградской областью. Так об этом событии высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как сообщалось ранее, инцидент с телекоммуникационным кабелем «Балтика», который соединяет Санкт-Петербург и Калининград, произошел 8 октября в экономической зоне Финляндии. После согласования с Хельсинки российская сторона приступила к ремонту. На месте инцидента работает судно «Спасатель Карев», его сопровождает корабль береговой охраны Финляндии.

«Мы не обладаем информацией на этот счет», — объявил Песков.

Основным подозреваемым в аварии на Balticconnector является китайское судно под флагом Гонконга Newnew Polar Bear, чей курс проходил как раз около мест, где проложены газопровод и шведско-эстонский телекоммуникационный кабель.

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      Марк Леонов
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