В «Реале Сосьедад» заявили о завершении адаптации Захаряна

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Мундуате заявил о завершении адаптации Захаряна

Пресс-атташе испанского «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в команде. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, этот процесс завершен. «Он хорошо работает в команде и все понимает. Что касается культуры и менталитета, к этому Захарян тоже привык. Он любит Страну Басков», — заявил Мундуате.

Ранее был объявлен состав сборной России на ноябрьский сбор. Захаряна не оказалось в списке вызванных игроков.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».