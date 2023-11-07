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08:47, 7 ноября 2023Экономика

В России облегчат доступ рыбопромышленников к господдержке

Минпромторг облегчит рыбопромышленникам требования по локализации судов

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Минпромторге доработали проект изменений Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОДКП2), включив в него продукцию судостроения. В обновленный перечень вошел широкий спектр оборудования для обработки рыбной продукции, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление ведомства.

Баллы локализации — система оценки уровня локализации производства в российском автопроме и судостроении. От количества набранных баллов зависит размер государственной поддержки и доступ к госконтрактам.

В проект изменений кодов ОКПД2 вошли в общей сложности более 360 наименований продукции — от самих судов до комплектующего оборудования различной степени сложности, включая якорные цепи, шлюпки, энергетические установки, судовые системы и другие, пояснили в Минпромторге. Значительное расширение перечня позволит представителям рыбопромышленной отрасли получить дополнительные возможности для доступа к господдержке.

Ранее глава Росрыболовства Илья Шестаков предрек снижение цен на горбушу и красную икру в России из-за объемов добычи рыбы и удачной лососевой путины. К началу ноября отпускные цены рыбопромышленников на эти виды продукции снизились в полтора раза. В настоящее время суммарные запасы горбуши и красной икры оцениваются на высоком уровне.

До этого заместитель председателя Рыбного союза Сергей Гудков утверждал, что объемы вылова лососевых в России в этом году стали вторыми по величине за всю историю наблюдений. На этом фоне подобная рыба в стране подешевела в среднем на 35-40 процентов.

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      Анатолий Акулов
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