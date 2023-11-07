РИА: в Саудовской Аравии заинтересовались российскими умными светофорами

Ученые университета короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) договорились доработать и внедрить разработанную в российском вузе систему экологического контроля перекрестков. Об этом сообщает РИА Новости.

Система AIMS-Eco, созданная в ЮУрГУ, с помощью искусственного интеллекта анализирует шлейфы выбросов на перекрестке в режиме реального времени. При этом для наблюдения не требуются сложные измерительные приборы. Аналогичные зарубежные методики работают, опираясь лишь на статистические данные.

Система уже апробирована в российских городах — Перми, Челябинске, Магнитогорске, Санкт-Петербурге. В результате городские службы могут настроить светофоры таким образом, чтобы обеспечить безостановочный проезд автобусам и грузовикам, которые наносят главный ущерб экологии.

В 2022 году исследователи NTT Corporation заявили, что появление умных автомобилей на дорогах позволит постепенно отказаться от светофоров и дорожных знаков. По оценке экспертов, бортовые компьютеры беспилотников смогут «общаться» одновременно с 30 миллионами машин.