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07:55, 7 ноября 2023Наука и техника

В Саудовской Аравии заинтересовались российскими умными светофорами

РИА: в Саудовской Аравии заинтересовались российскими умными светофорами

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Ученые университета короля Абдул-Азиза в Саудовской Аравии и Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) договорились доработать и внедрить разработанную в российском вузе систему экологического контроля перекрестков. Об этом сообщает РИА Новости.

Система AIMS-Eco, созданная в ЮУрГУ, с помощью искусственного интеллекта анализирует шлейфы выбросов на перекрестке в режиме реального времени. При этом для наблюдения не требуются сложные измерительные приборы. Аналогичные зарубежные методики работают, опираясь лишь на статистические данные.

Система уже апробирована в российских городах — Перми, Челябинске, Магнитогорске, Санкт-Петербурге. В результате городские службы могут настроить светофоры таким образом, чтобы обеспечить безостановочный проезд автобусам и грузовикам, которые наносят главный ущерб экологии.

В 2022 году исследователи NTT Corporation заявили, что появление умных автомобилей на дорогах позволит постепенно отказаться от светофоров и дорожных знаков. По оценке экспертов, бортовые компьютеры беспилотников смогут «общаться» одновременно с 30 миллионами машин.

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      Марина Совина
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