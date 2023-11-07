В США сравнили Зеленского с Гитлером из немецкого фильма

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Зеленский напоминает Гитлера из фильма «Бункер»

Образ Владимира Зеленского напоминает Адольфа Гитлера из немецкого фильма «Бункер» о последних днях нацистской Германии. С лидером нацистов политика сравнил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

«Образ Зеленского, который зарубежные СМИ описали, напоминает персонажа из фильма "Бункер" о последних днях жизни Гитлера. Он сидел там и постоянно кричал на окружающих», — сказал он.

По его словам, украинский лидер в последнее время оторван от реальности, продолжая настаивать на продолжении бесполезных боевых действий.

Ранее Джонсон отметил, что приказы Зеленского невозможно выполнить, потому что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает вооружений. По его данным, украинские командиры в ответ на распоряжения руководства говорят о том, что все оружие у них российские войска уничтожили в течение последних пяти месяцев.