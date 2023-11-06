Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон возмутился приказом Зеленского атаковать

Приказы президента Украины Владимира Зеленского невозможно выполнить, потому что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает вооружений. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По его данным, украинские командиры в ответ на распоряжения руководства говорят о том, что все оружие у них российские войска уничтожили в течение последних пяти месяцев. Джонсон уверен, что мир становится свидетелем гибели Украины.

Экс-сотрудник ЦРУ активно дает комментарии по поводу конфликта на Украине различным шоу в интернете. В частности, в начале августа Джонсон утверждал, что США намерены ликвидировать Зеленского и обвинить в этом Россию, а дни главы украинского государства сочтены.

Позднее он сравнивал организацию контрнаступления ВСУ с преступлением, а в середине августа указывал, что вскоре Украина потеряет Купянск и может лишиться Одессы.