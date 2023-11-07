В США высказались об ударах Израиля по Газе

Кирби: США не считают, что Израиль нарушил международное право, атакуя Газу

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби высказался об ударах Израиля по Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по сектору Газа.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не собирается реагировать на каждый новый удар. По его словам, у Израиля есть право и ответственность себя защищать.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе Соединенных Штатов обсуждают возможные меры для «наказания» Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа.

3 ноября Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов.