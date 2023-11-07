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22:58, 7 ноября 2023Мир

В США высказались об ударах Израиля по Газе

Кирби: США не считают, что Израиль нарушил международное право, атакуя Газу

Фото: Cristina Glebova / Unsplash

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациями Джон Кирби высказался об ударах Израиля по Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему не считают, что Израиль нарушает международное право при ударах по сектору Газа.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон не собирается реагировать на каждый новый удар. По его словам, у Израиля есть право и ответственность себя защищать.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе Соединенных Штатов обсуждают возможные меры для «наказания» Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа.

3 ноября Палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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