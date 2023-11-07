В Верховной Раде обвинили депутатов в опасной погоне за хайпом

Спикер Рады Стефанчук обвинил депутатов в погоне за хайпом и призвал опомниться

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обвинил депутатов парламента в опасной для Киева погоне за хайпом. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Досадно, что некоторые народные депутаты в погоне за хайпом пренебрегают вопросами национальной безопасности», — написал спикер.

По его словам, свобода слова означает также обязанность проверять информацию, а не просто болтать. Стефанчук призвал членов Рады опомниться и вспомнить, что до выборов еще далеко.

Ранее украинский депутат сообщил в соцсетях, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Позже он опроверг свое заявление.