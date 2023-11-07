Викторию Боню раскритиковали в сети за видео без штанов

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась без штанов, и ее раскритиковали в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 43-инфлюэнсерша позировала в комнате с деревянными стенами, примерив ярко-розовый атласный кроп-топ, черную кожаную куртку и прозрачные колготки поверх трусов. Также она дополнила образ босоножками на массивной платформе и высоких каблуках, накрасила ногти красным лаком и скрыла часть лица за распущенными волосами.

Подписчики высказали свое мнение о ролике в комментариях. «Это же мой сон. Я иду в школу и по дороге понимаю, что забыла надеть юбку», «Это глупо. Возраст уже не тот, чтобы в трусах и с курткой», «Никакой эстетики. Дешевый розовый топ, колготки до пупка, изба... Назад в 90-е», «Кризис среднего возраста», «Чем дальше, тем хуже», «Когда в сауне нашла батину куртку», — заявили юзеры.

В октябре впервые показала лицо после пластической операции. 43-летняя инфлюэнсерша поделилась видео, на котором продемонстрировала свой образ на Хеллоуин. На размещенных кадрах она предстала в платье с глубоким декольте. Ее внешний вид дополнили сияющая тиара на голове, макияж в стиле smoky eyes и очки, украшенные стразами.