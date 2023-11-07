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12:49, 7 ноября 2023Среда обитания

Власти Финляндии арестовали собственность российского ученого Алешина

Власти Финляндии арестовали собственность ученого и бизнесмена из России Алешина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Власти Финляндии арестовали собственность ученого и бизнесмена из России Бориса Алешина. Об этом сообщает РИА Новости.

Курортная недвижимость российского гражданина, находящегося под санкциями Евросоюза, стоимостью более 2,5 миллиона евро была изъята по запросу министерства иностранных дел страны в сентябре агентством по взысканию долгов в Киркконумми.

Ранее Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало товарные знаки российских юрлиц. Под конфискацию попали бренды российских компаний, в отношении которых ввели санкции Евросоюза. Среди них оказались оружейный концерн «Калашников» и управляющая компания телеканала RT — АНО «ТВ-Новости». Права и товарные знаки юрлиц изъяли из базы патентного бюро Финляндии.

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      Виктория Кондратьева
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