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13:35, 7 ноября 2023Забота о себе

Врачи раскрыли последствия выбора неправильных носков

Врач Крутов: слишком тесные носки грозят язвами, а большие опасны при диабете

Фото: Jonathan Taylor / Unsplash

Неправильно подобранные зимой носки могут приводить к различным заболеваниям, рассказали эксперты Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии». О последствиях ношения неправильно выбранных носков они предупредили в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам мануального терапевта Григория Крутова, слишком тесные носки могут стать причиной онихокриптоза — вросшего ногтя. Кроме того, они могут вызвать отеки и нарушения кровообращения. При этом для пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания вен, ношение тесных носков грозит образованием трофических язв, предупредил он.

Однако выбор носков на размер больше тоже может быть опасен, продолжил он, особенно для тех, кто столкнулся с синдромом диабетической стопы. «В этом случае подобный промах может стать фатальным. Нарушение циркуляции крови на периферии и поражение нервных окончаний (потеря чувствительности тканей) у больных сахарным диабетом приводят к тому, что даже малейшие травмы — вплоть до потертостей и мозолей — могут иметь серьезные последствия», — раскрыл Крутов.

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Как добавила Ольга Чижевская, исполнительный директор ассоциации «Лига подиатрии», врачи также не рекомендуют носить носки с вышивками и аппликациями, чтобы избежать микротравм и инфицирования. Не стоит носить и по двое носков, так как это может приводить к деформации стоп, нарушению ходьбы, ухудшению кровообращения в стопе и, как следствие, к обморожению.

Также специалисты посоветовали не носить синтетические носки, потому что они провоцируют развитие грибковых инфекций. Вместо этого они советуют надевать тонкие носки из шерсти или кашемира — тканей, которые хорошо отводят влагу.

Ранее ортопеды Маурисио Гарсия и Кэмерон Беннет назвали неподходящую для зимы обувь. В первую очередь врачи порекомендовали не носить в холодное время года лоферы, кеды и беговые кроссовки.

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      Александра Лисица
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