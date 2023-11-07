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14:56, 7 ноября 2023Экономика

Россиянам объяснили рост тарифов на электричество защитой потребителей

ФАС объяснила рост тарифов на электричество защитой добросовестных пользователей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Дифференцированные тарифы на электричество для населения приведут к росту расходов для отдельных категорий граждан, но не скажутся на добросовестных потребителях, которые используют его для бытовых нужд. Об этом заявил представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, пишут «Известия».

По его словам, такой подход поможет снизить перекрестное субсидирование (платежи бизнеса для сдерживания тарифов для населения) и бороться с серым майнингом, который пользуется льготными тарифами, установленными для граждан.

В ФАС напомнили, что дифференцированные тарифы применяют уже в семи регионах страны, и пока жалоб от граждан на завышение платежей не поступало. Антимонопольная служба активно следит за индексацией тарифов на электроэнергию и отменяет решения, если видит, что предельные уровни завышены.

Система построена таким образом, что сначала региональные органы власти рассчитывают потребление электроэнергии, а потом устанавливают такие диапазоны цен, чтобы граждане могли удовлетворить все потребности. Поэтому, констатировали в ведомстве, предлагаемые изменения не станут причиной резкого роста расходов.

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Ранее замминистра энергетики России Павел Сниккарс объяснил, что повышение цен для крупных потребителей позволит сделать более адресной помощь для нуждающихся категорий.

О готовящемся изменении тарифов на электроэнергию для населения стало известно в начале ноября, хотя введение новой системы планируется уже с января 2024 года. Для того чтобы заставить региональные власти дифференцировать тарифы, в правительстве хотят лишить отказавшиеся регионы права на завышение перекрестного субсидирования. Таким образом, станут возможными три варианта — увеличить расходы бюджета, повысить тарифы для всех или только для крупных потребителей.

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      Платон Щукин
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