Зеленский ввел санкции против связанных с Фридманом компаний

Зеленский ввел санкции против компаний, якобы связанных с бизнесменом Фридманом

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против девяти иностранных компаний. Об этом свидетельствует указ, опубликованный на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 ноября 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер"», — говорится в тексте документа.

По информации «РБК-Украина», компании якобы связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом.

16 сентября Фридман заявил, что введенные против него санкции являются «политическим инструментом», и пожаловался, что решить эту проблему вряд ли получится. Ранее он сообщил, что в такой ситуации он не может даже заплатить уборщице и оказался в плену в своем особняке в Лондоне.