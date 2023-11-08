В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?
Утром 8 ноября в Луганске был взорван автомобиль депутата Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), бывшего главы Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко, в результате случившегося он не выжил.
Полковника Филипоненко взорвали в его машине
Бомба в автомобиле Ford Expedition с полковником Филипоненко сработала в 09:00 по местному времени 8 ноября — бывший глава Народной милиции ЛНР получил ранения, несовместимые с жизнью.
Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко
Подрыв машины был совершен у дома Филипоненко, уточнил его сын Иван. Очевидцы рассказали РИА Новости, что после взрыва раненому полковнику пытались помочь проезжавшие мимо водители.
Они оказали ему первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. Военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко подтвердил РБК гибель Филипоненко.
Бывший начальник штаба Народной милиции ЛНР, мой боевой товарищ с 2014 года Михаил Филипоненко подорван в собственном автомобиле. (...) В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия
На экс-главу Народной милиции ЛНР покушались ранее
На жизнь полковника Филипоненко ранее покушались в феврале 2022 года: тогда самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало под его машиной у здания представительства ЛНР в СЦКК. Полковник и его водитель были ранены.
Михаил Филипоненко родился 20 июня 1975 года в городе Ворошиловград (ныне Луганск) Украинской ССР. Он начал свою карьеру горнорабочим в Шахтопроходческом управлении №5 в Луганске, затем ушел служить в армии. С 2004 по 2014 годы занимался строительством и возглавлял частное предприятие «Элит-Строй».
В тот же период Филипоненко был избран депутатом Ленинского райсовета Луганска. В 2014 году он пошел служить в Народную милицию ЛНР. В 2017 году его назначили исполняющим обязанности начальника управления ведомства. В сентябре 2023 года Филипоненко стал депутатом Народного Совета ЛНР первого созыва от партии ЛДПР. Его служба была отмечена государственными и ведомственными наградами России, ЛНР и ДНР.