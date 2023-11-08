В Луганске взорвали машину бывшего начальника Народной милиции ЛНР. Что известно о покушении?

В Луганске взорвали автомобиль полковника Филипоненко, он погиб на месте

Утром 8 ноября в Луганске был взорван автомобиль депутата Народного совета Луганской народной республики (ЛНР), бывшего главы Совместного центра контроля и координации (СЦКК) ЛНР и бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко, в результате случившегося он не выжил.

Полковника Филипоненко взорвали в его машине

Бомба в автомобиле Ford Expedition с полковником Филипоненко сработала в 09:00 по местному времени 8 ноября — бывший глава Народной милиции ЛНР получил ранения, несовместимые с жизнью.

Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко Юрий Юров депутат парламента ЛНР

Подрыв машины был совершен у дома Филипоненко, уточнил его сын Иван. Очевидцы рассказали РИА Новости, что после взрыва раненому полковнику пытались помочь проезжавшие мимо водители.

Взорванный автомобиль, в котором находился Михаил Филипоненко Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Они оказали ему первую медицинскую помощь, но он скончался на месте. Военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочко подтвердил РБК гибель Филипоненко.

Бывший начальник штаба Народной милиции ЛНР, мой боевой товарищ с 2014 года Михаил Филипоненко подорван в собственном автомобиле. (...) В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия Андрей Марочко подполковник в отставке

На экс-главу Народной милиции ЛНР покушались ранее

На жизнь полковника Филипоненко ранее покушались в феврале 2022 года: тогда самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало под его машиной у здания представительства ЛНР в СЦКК. Полковник и его водитель были ранены.

Михаил Филипоненко родился 20 июня 1975 года в городе Ворошиловград (ныне Луганск) Украинской ССР. Он начал свою карьеру горнорабочим в Шахтопроходческом управлении №5 в Луганске, затем ушел служить в армии. С 2004 по 2014 годы занимался строительством и возглавлял частное предприятие «Элит-Строй».

Михаил Филипоненко Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В тот же период Филипоненко был избран депутатом Ленинского райсовета Луганска. В 2014 году он пошел служить в Народную милицию ЛНР. В 2017 году его назначили исполняющим обязанности начальника управления ведомства. В сентябре 2023 года Филипоненко стал депутатом Народного Совета ЛНР первого созыва от партии ЛДПР. Его служба была отмечена государственными и ведомственными наградами России, ЛНР и ДНР.

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