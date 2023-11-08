Бразильский футболист «Краснодара» одним словом охарактеризовал Россию

Бразильский игрок «Краснодара» Кади Боржес назвал Россию холодной

Бразильский футболист «Краснодара» Кади Боржес рассказал об особенностях игры в России, охарактеризовав страну одним словом. Его цитирует РИА Новости.

Кади назвал Россию холодной. «Адаптация проходит достаточно спокойно. Но нынешние холода все усложняют, особенно в Москве. В Краснодаре не так холодно, но здесь, когда выезжаем на тренировки, температура переносится непросто», — заявил он. Полузащитник добавил, что больше нигде нет такой культуры, как в России.

Кади выступает за «Краснодар» с января 2023 года. В составе команды он провел 19 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и отдав одну результативную передачу.

Ранее французский легионер «Локомотива» Вильсон Изидор, выступающий на правах аренды за петербургский «Зенит», рассказал о пользе русского мата. Спортсмен отметил, что в России многие люди часто нецензурно выражаются, и это помогает ему во время матчей.