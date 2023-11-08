Губернатор Херсонской области прокомментировал приговор украинского суда
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале прокомментировал решение украинского суда, который заочно приговорил его к 15 годам тюремного заключения, назвав его глупейшим.
«Это глупейшее постановление», — заявил он.
Помимо этого глава региона отметил, что на видеозаписи с заседания суда можно увидеть «потухший» взгляд судьи, над которым стоит боевик и следит за тем, чтобы тот выполнил поручение киевских властей и зачитал нужный им приговор. По его словам, данная ситуация хорошо показывает, что ни о каком правосудии на Украине не может быть и речи.
Ранее стало известно, что Малиновский суд Одессы заочно вынес приговор Сальдо, назначив ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационных и административных обязанностей сроком на 15 лет.