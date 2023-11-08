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12:40, 8 ноября 2023Спорт

Министр спорта осудил Роднину за слова о вранье в деле Валиевой

Матыцин осудил Роднину, призвавшую покрасивее врать в деле о допинге Валиевой

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министр спорта Олег Матыцин осудил трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину за высказывания о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит ТАСС.

«Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкрепленные знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества», — подчеркнул Матыцин. Он добавил, что стоит не создавать провокационные инфоповоды для СМИ, а объединять российское общество через спорт.

Ранее Роднина призвала покрасивее врать в деле Валиевой. «Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила?» — заявила она.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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