В ЦБ рассказали об оценке риска введения санкций против Мосбиржи

Набиуллина: ЦБ оценивает риски введения санкций против Мосбиржи

Банк России оценивает возможность введения западными странами санкций против Московской биржи после того, как на прошлой неделе СПБ Биржа попала в SDN-список США. Об этом заявила ТАСС глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis.

Регулятор моделирует ситуации и принимает меры для того, чтобы превентивно уменьшить такого рода риски, отметила она. «Московская биржа имеет разные виды торгов, не только иностранными инструментами, но мы эти риски оцениваем, знаем, какие меры нужно принимать в том или ином случае», — заключила Набиуллина.

Обсуждения рисков попадания Мосбиржи под санкции активизировались после того, как 2 ноября США ввели ограничения против СПБ Биржи — главного организатора торгов иностранными ценными бумагами в России. Включение площадки в SDN-список подразумевает, что активы компании в США блокируются, а гражданам США запрещаются финансовые операции и сделки с ними. После попадания под санкции биржа планирует реализовывать новую стратегию развития, в рамках которой сфокусируется на торгах инвестиционными инструментами с расчетами в рублях.

На фоне введения новых санкций и приостановки торгов на бирже брокеры начали вводить ограничительные меры. Об этом, в частности, объявили «Цифра брокер», БКС и Freedom Finance.

