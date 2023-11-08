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18:05, 8 ноября 2023Наука и техника

Ожирение в 18 лет увеличило риск развития 17 видов рака

Obesity: ожирение в 18-летнем возрасте увеличивает риск развития 17 видов рака

Фото: Алексей Бычков / Коммерсантъ

Ученые Гетеборгского университета пришли к выводу, что ожирение в 18-летнем возрасте увеличивает риск развития 17 видов рака в будущем. Результаты работы опубликованы в журнале Obesity.

В ходе исследования были проанализированы данные почти 1,5 миллиона мужчин. Средний возраст наблюдения составил 31 год. За это время у 78 тысяч участников развился рак. Авторы провели линейную связь между вероятностью обнаружить злокачественную опухоль и индексом массы тела (ИМТ).

В частности, высокий ИМТ в 18-летнем возрасте увеличивал риск развития 17 видов рака: легких, головы и шеи, головного мозга, щитовидной железы, пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени, толстой кишки, прямой кишки, почек, мочевого пузыря, а также злокачественной меланомы, лейкемии, миеломы и лимфомы. Наиболее выраженная корреляция наблюдалась для рака пищевода, желудка и почек. Избыточный вес может быть связан с примерно 15-25 процентами случаев этих видов рака в Швеции, отмечают авторы.

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Примечательно, что опасность развития некоторых видов онкологических заболеваний возрастала даже при верхних границах показателей нормы ИМТ — от 20 до 22,4 (нормальный диапазон 18,5-24,9). Среди них были опухоли головы и шеи, пищевода, желудка, поджелудочной железы, печени и почек, а также злокачественная меланома и неходжкинская лимфома.

Специалисты также считают, что современные определения нормального веса применимы скорее для пожилых людей, а для более молодых диапазон должен быть ниже.

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      Елена Апазиди
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