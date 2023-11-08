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03:18, 8 ноября 2023Бывший СССР

Озвучено число пострадавших от обстрела Донецка и Макеевки силами ВСУ

Три человека погибли и 30 ранены из-за обстрела Донецка и Макеевки силами ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

За минувшие сутки три человека погибли, еще 30 гражданских оказались ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка, Горловки и Макеевки. Число пострадавших озвучили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве за прошедший день зафиксированы 57 случаев ведения огня украинскими подразделениями. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, среди них оказались трое подростков 2006 и 2007 года рождения.

Также в ходе обстрелов в ДНР были повреждены 13 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Горловку 7 ноября кассетными снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Украины по Донецку.

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      Александра Синицына
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