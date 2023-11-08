Патрушев обвинил Запад в деградации обстановки на Южном Кавказе

Патрушев: действия Запада провоцируют деградацию обстановки на Южном Кавказе

Действия Запада провоцируют деградацию обстановки на Южном Кавказе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий», — обвинил он западные государства.

По его словам, российская сторона предпринимает шаги по комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном, чтобы стороны заключили мирный договор, провели делимитацию границы и открыли транспортные коммуникации.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от участия во встрече глав Совбезов стран, входящих в СНГ. При этом причины отказа не уточнялись. До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян пообещал решать существующие проблемы в отношениях с Россией в дружеской атмосфере.