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09:25, 8 ноября 2023Бывший СССР

Патрушев обвинил Запад в деградации обстановки на Южном Кавказе

Патрушев: действия Запада провоцируют деградацию обстановки на Южном Кавказе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Действия Запада провоцируют деградацию обстановки на Южном Кавказе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий», — обвинил он западные государства.

По его словам, российская сторона предпринимает шаги по комплексной нормализации отношений между Баку и Ереваном, чтобы стороны заключили мирный договор, провели делимитацию границы и открыли транспортные коммуникации.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отказался от участия во встрече глав Совбезов стран, входящих в СНГ. При этом причины отказа не уточнялись. До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян пообещал решать существующие проблемы в отношениях с Россией в дружеской атмосфере.

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