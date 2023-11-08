Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал Моргенштерна маленьким недоумком

Российский актер и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов назвал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) маленьким недоумком. Об этом он заявил в ходе беседы с «Абзацем».

Накануне музыкант дал интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Певцов подчеркнул, что он не доверят словам рэпера. «Я считаю, что не буду тратить свое время и мысли на маленьких недоумков, которые без мата не умеют разговаривать. Это не тот человек, которому я могу посвятить даже 30 секунд своего времени. Если он нарушил закон, он должен отвечать по закону. А все, что он говорит, и его главный интервьюер никакого доверия у меня не вызывают», — отметил он.

Ранее в России отреагировали на слова Моргенштерна о возвращении. По словам депутата Госдумы Елены Драпеко, исполнитель может без проблем вернуться в страну в случае, если он не компрометировал Вооруженные силы России. В противном случае он должен быть готов понести наказание, считает она.

До этого Моргенштерн признался, что скучает по России и хочет вернуться в страну.