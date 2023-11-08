Путин заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира

Путин рассказал о необходимости создания в Евразии единого пространства мира

Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал, что создание единого пространства мира, стабильности и процветания в Евразии необходимо для формирования нового справедливого миропорядка.

Ранее российский лидер заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) остается неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.

Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки НАТО добиться доминирования во всех регионах мира, включая Евразию, могут привести к негативным последствиям.