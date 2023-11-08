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01:32, 8 ноября 2023Россия

Путин заявил о необходимости создания в Евразии единого пространства мира

Путин рассказал о необходимости создания в Евразии единого пространства мира
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» рассказал, что создание единого пространства мира, стабильности и процветания в Евразии необходимо для формирования нового справедливого миропорядка.

Ранее российский лидер заявил, что Содружество Независимых Государств (СНГ) остается неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии.

Летом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки НАТО добиться доминирования во всех регионах мира, включая Евразию, могут привести к негативным последствиям.

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      Юлия Мискевич
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