Timbaland предложил надеть намордник на Бритни Спирс

Рэпер Timbaland извинился за предложение надеть намордник на Бритни Спирс

Американский рэпер и продюсер Timbaland извинился перед поп-певицей Бритни Спирс и ее поклонниками за то, что ранее предложил «надеть на нее намордник». Об этом пишет Variety.

Музыкант, известный работой с такими артистами, как Jay-Z, Нелли Фуртадо и Джастин Тимберлейк, ранее критично высказался о недавних мемуарах Спирс The Woman In Me, в которых она заявила, что ее бывший возлюбленный Тимберлейк изменял ей, а также склонил к аборту.

«Она сходит с ума, да? Знаете что? Мы живем в эпоху социальных сетей, и все хотят завируситься. Я понимаю это, потому что именно так можно заработать деньги», — сказал Timbaland в ходе открытой дискуссии, в которой он участвовал. Сославшись на книгу Спирс, он добавил: «Я хотел позвонить и сказать: "Джей Ти, ты должен надеть на нее намордник"».

Высказывание рэпера спровоцировало критику со стороны фан-базы поп-звезды, которые посчитали его женоненавистником. Позже Timbaland извинился в своих соцсетях. «Извиняюсь перед всеми поклонниками Бритни и даже перед ней самой», — сказал музыкант, отметив, что был неправ.

Ранее сообщалось, что Джастин Тимберлейк вместе с семьей покинул США и уехал в Мексику после публикации скандальных заявлений его бывшей возлюбленной Бритни Спирс об аборте. Музыканта сфотографировали выходящим из частного самолета в Кабо-Сан-Лукас.