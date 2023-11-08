ЦАХАЛ нанес удары по объектам в Секторе Газа

Al Mayadeen: ЦАХАЛ в ночь на 8 ноября нанес удары по объектам в Секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 8 ноября нанесла удары по различным районам и объектам в палестинском секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Ранее стало известно, что высокоточными боеприпасами ЦАХАЛ атаковал стратегические цели ХАМАС в секторе Газа. Незадолго до этого ЦАХАЛ также начал продвигаться к главной больнице сектора Газа Аль-Шифа, под которой, по данным израильской стороны, находится штаб ХАМАС. Тогда же пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что во время ночных ударов и операций были уничтожены несколько полевых командиров палестинского движения.

6 ноября движение ХАМАС сообщило, что за последнее время Армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа 35 тысяч тонн взрывчатки. По их данным, такой объем «превосходит применение ядерной бомбы».