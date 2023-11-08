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15:46, 8 ноября 2023Силовые структуры

В отношении напавшего на женщину с ребенком мужчину с мачете возбудили дело

В Люберцах следователи возбудили дело против напавшего на людей мужчину с мачете

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В подмосковных Люберцах следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который напал с мачете на женщину и 14-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина обвиняется в покушении на расправу над двумя человеками. Ранее он был судим за мелкие преступления — уличную драку и незначительную кражу. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

Днем 8 ноября обвиняемый шел мимо здания судебных приставов и решил напасть на двоих прохожих. Он нанес женщине и подростку резаные раны. Пострадавших госпитализировали. Происходящее увидели сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания, которые обезвредили и задержали мужчину.

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      Варвара Митина
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