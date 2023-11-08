В российском городе исчезла 12-летняя девочка с пирсингом в носу

Ura.ru: в Тюмени девочка с пирсингом в носу ушла в школу и не вернулась

В Тюмени исчезла 12-летняя девочка. По словам родителей, она ушла в школу и не вернулась. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на городской поисковый отряд.

Несовершеннолетнюю горожанку начали разыскивать сотрудники полиции и неравнодушные граждане.

Школьница с пирсингом в носу в день пропажи была одета в серую куртку, клетчатую красную юбку и ботинки. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, попросили позвонить в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области 13-летняя школьница сбежала из дома замуж и пропала.

Мать и отец россиянки предположили, что школьницу могли украсть родственники-цыгане, чтобы насильно выдать замуж без их согласия.

Еще раньше в подмосковном Красногорске пропала 16-летняя школьница. Она отвела в детский садик младшую сестру и отправилась в школу, но так и не появилась на уроках.