Власти объяснили дым в районе Севастопольской бухты

Развожаев объяснил дым в районе Севастопольской бухты использованием маскировки

Российские военные использовали в районе Севастопольской бухты табельные средства маскировки. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Он объяснил, что это привело к образованию дыма.

8 ноября в 10:20 власти Севастополя объявили воздушную тревогу. Спустя восемь минут ее отменили. Причина оповещения не уточнялась.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили над Севастополем пять беспилотников. Обломки одного из них рухнули на частный дом в Андреевке, в результате чего возникло возгорание. Кроме того, из-за падения фрагментов другого дрона во дворе дома в Орловке, пострадал мужчина.