Врач объяснил связь между количеством кубиков пресса и упражнениями

Врач Эндрю Уэллс заявил, что количество кубиков пресса обусловлено генетически

Американский спортивный терапевт и физиолог Эндрю Уэллс объяснил связь количества кубиков пресса и упражнений. Его слова приводит Live Science.

Врач рассказал, что количество кубиков пресса обусловлено генетически. По его словам, около 60 процентов населения рождаются с тремя пересечениями сухожилий, поэтому имеют пресс с шестью кубиками, если работают над ним. При этом у 20 процентов может наблюдаться восемь кубиков, а реже — четыре и менее.

Таким образом, количество кубиков пресса не является показателем силы и здоровья организма. Уэллс подчеркнул, что важно правильно питаться и заниматься фитнесом для достижения лучшей спортивной формы.

Ранее фитнес-эксперт Анна Полякова раскрыла способ накачать пресс для ленивых. Специалист посоветовала делать скручивания по 20 повторений в три подхода. Также она предложила усложненный вариант — подъем корпуса с небольшими скручиваниями.