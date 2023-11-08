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11:29, 8 ноября 2023Спорт

Журова рассказала о политической подоплеке в деле Валиевой

Депутат Журова рассказала о политической подоплеке в деле фигуристки Валиевой

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала дело о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова сочла, что в ситуации с Валиевой была политическая подоплека. «Дело в том, что подобные случаи, как с Камилой, практически никогда не доходили до суда. Это все решалось на уровне антидопинговых комитетов международных федераций. Но так как скандал произошел на Олимпиаде, они это вывели на уровень пропаганды», — рассказала депутат. По словам Журовой, если Спортивный арбитражный суда (CAS) будет четко последовательным, то дело Валиевой должно закончиться положительно.

Ранее о допинг-деле Валиевой высказалась трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила?» — заявила она.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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