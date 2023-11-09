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18:41, 9 ноября 2023Ценности

Блогер из России наказал привезшего поддельную сумку за 500 тысяч рублей курьера

Блогер Дудков запер в квартире привезшего поддельную брендовую сумку курьера

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российский блогер Андрей Дудков наказал курьера, который привез ему дорогостоящую брендовую сумку. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

36-летний инфлюэнсер приобрел через интернет аксессуар стоимостью в 500 тысяч рублей. Однако когда курьер привез покупку, то мужчина счел ее поддельной и потребовал вернуть деньги. Курьер, в свою очередь, пояснил, что его обязанность лишь доставлять товар.

Дудков принял решение запереть доставщика в своей московской квартире, чтобы получить за него выкуп, равный стоимости сумки. Позже блогер отпустил мужчину и пошел в полицию.

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Известно, что в 2020 году Дудков обращался в правоохранительные органы с заявлением на «Центральный дом дизайнера». Он утверждал, что магазин не возвращал ему средства за вещи, которые не подошли.

В июле суд защитил купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина. Житель Волгограда Станислав Анохин приобрел через мобильное приложение одежду по цене от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже ее фактической стоимости. После этого сотрудники магазина отправили ему уведомление, что не смогут доставить заказ.

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      Екатерина Ештокина
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