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14:39, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

В Израиле потребовали от мировых СМИ разъяснить действия их фотографов 7 октября

В Израиле потребовали от AP, Reuters разъяснить действия их фотографов 7 октября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Глава правительственной пресс-службы Израиля (GPO) Ницан Чен потребовал от руководителей бюро Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN разъяснить действия их фотографов в день нападения радикальной палестинской группировки ХАМАС на страну 7 октября. Об этом говорится в сообщении ведомстве.

«Директор GPO Ницан Чен потребовал разъяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и NYT относительно тревожных выводов в публикации Honest Reporting о причастности их фотографов к событиям 7 октября, пересекших все красные линии, профессиональные и моральные», — говорится в заявлении.

В сообщении пресс-службы отмечается, что фотографы, сотрудничающие с указанными СМИ, «документировали ужасы», осуществляемые ХАМАС после того, как они прорвались через забор на границе с Израилем.

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Ранее произраильская группа по наблюдению за СМИ Honest Reporting заявила, что журналисты AP, Reuters, NYT и CNN могли знать о нападении ХАМАС на Израиль заранее. В частности, как отмечает группа, Reuters опубликовало снимки прорыва границы фотографов Мохаммеда Файка Абу Мустафы и Яссера Кудиха. Абу Мустафа сфотографировал боевиков, издевающихся над телом израильского солдата, которого вытащили из танка на израильской стороне границы. Этот же танк для Associated Press снял фотограф Хасан Эслайя.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для дальнейшего проведения масштабной операции по зачистке региона от боевиков ХАМАС.

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      Олег Давыдов
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