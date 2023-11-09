В Израиле заявили об осведомленности мировых СМИ о готовившемся нападении ХАМАС
Журналисты ведущих мировых СМИ могли знать о нападении радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль заранее. Об осведомленности СМИ о готовившейся атаке заявила произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting.
По данным организации, боевиков ХАМАС 7 октября сопровождали фотографы, сотрудничающие с Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN.
В частности, как отмечает группа, Reuters опубликовало снимки прорыва границы фотографов Мохаммеда Файка Абу Мустафы и Яссера Кудиха. Абу Мустафа сфотографировал боевиков, издевающихся над телом израильского солдата, которого вытащили из танка на израильской стороне границы. Этот же танк для Associated Press снял фотограф Хасан Эслайя.
Фото: AP
HonestReporting обратила внимание, что Эслайя удалил опубликованный в соцсети X (бывшая Twitter) снимок, на котором он находился на территории Израиля. «Он был без шлема и жилета с надписью "Пресса"», — отмечается в материале.
Организация считает маловероятным тот факт, что фотографы оказались ранним субботним утром на границе случайно и без предварительного согласования с ХАМАС.
Другие фотографы — Али Махмуд и Хатем Али, как отмечает HonestReporting, сфотографировали для Associated Press процесс похищения людей. Махмуд сделал фотографию автомобиля, увозившего заложницу ХАМАС из Германии Шани Лук. Сейчас имена Махмуда и Али под некоторыми из фотографий их авторства в базе агентства удалены, подчеркивает организация.
Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для дальнейшего проведения масштабной операции по зачистке региона от боевиков ХАМАС.