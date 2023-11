В Израиле заявили об осведомленности мировых СМИ о готовившемся нападении ХАМАС

HonestReporting: AP, Reuters, NYT и CNN могли знать о нападении ХАМАС заранее

Журналисты ведущих мировых СМИ могли знать о нападении радикальной палестинской группировки ХАМАС на Израиль заранее. Об осведомленности СМИ о готовившейся атаке заявила произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting.

По данным организации, боевиков ХАМАС 7 октября сопровождали фотографы, сотрудничающие с Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN.

В частности, как отмечает группа, Reuters опубликовало снимки прорыва границы фотографов Мохаммеда Файка Абу Мустафы и Яссера Кудиха. Абу Мустафа сфотографировал боевиков, издевающихся над телом израильского солдата, которого вытащили из танка на израильской стороне границы. Этот же танк для Associated Press снял фотограф Хасан Эслайя.

Палестинцы празднуют уничтожение израильского танка. 7 октября 2023 года. Автором снимка был назван Хасан Эслайя, позднее авторство удалили с сайта AP Фото: AP

HonestReporting обратила внимание, что Эслайя удалил опубликованный в соцсети X (бывшая Twitter) снимок, на котором он находился на территории Израиля. «Он был без шлема и жилета с надписью "Пресса"», — отмечается в материале.

Организация считает маловероятным тот факт, что фотографы оказались ранним субботним утром на границе случайно и без предварительного согласования с ХАМАС.

Другие фотографы — Али Махмуд и Хатем Али, как отмечает HonestReporting, сфотографировали для Associated Press процесс похищения людей. Махмуд сделал фотографию автомобиля, увозившего заложницу ХАМАС из Германии Шани Лук. Сейчас имена Махмуда и Али под некоторыми из фотографий их авторства в базе агентства удалены, подчеркивает организация.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало приграничную территорию Израиля. В ответ израильские власти за 48 часов мобилизовали в общей сложности 300 тысяч резервистов и ввели полную блокаду сектора Газа для дальнейшего проведения масштабной операции по зачистке региона от боевиков ХАМАС.