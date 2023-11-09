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08:05, 9 ноября 2023Россия

Глава российского региона заразился коронавирусом

Глава Башкирии Хабиров ушел на самоизоляцию из-за выявления у него COVID-19
Радий Хабиров

Радий Хабиров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Башкирии Радий Хабиров заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя российского региона, передает РИА Новости.

«У главы Башкортостана — положительный тест на коронавирус. Руководитель региона ушел на самоизоляцию, проходит лечение», — сообщили там.

В пресс-службе Хабирова добавили, что из-за выявленного инфицирования COVID-19 он работает дистанционно. Данных о том, в каком состоянии находится глава Башкирии, не приводится.

В прошлом году глава Новосибирской области Андрей Травников заразился коронавирусом. Об инфицировании также сообщал губернатор Приангарья Игорь Кобзев и глава Орловской области Андрей Клычков.

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      Анастасия Шейкина
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