Глава российского региона заразился коронавирусом

Глава Башкирии Хабиров ушел на самоизоляцию из-за выявления у него COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя российского региона, передает РИА Новости.

«У главы Башкортостана — положительный тест на коронавирус. Руководитель региона ушел на самоизоляцию, проходит лечение», — сообщили там.

В пресс-службе Хабирова добавили, что из-за выявленного инфицирования COVID-19 он работает дистанционно. Данных о том, в каком состоянии находится глава Башкирии, не приводится.

В прошлом году глава Новосибирской области Андрей Травников заразился коронавирусом. Об инфицировании также сообщал губернатор Приангарья Игорь Кобзев и глава Орловской области Андрей Клычков.