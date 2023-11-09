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10:06, 9 ноября 2023Спорт

Главный тренер «Вашингтона» раскритиковал Кузнецова за ошибку в овертайме

Тренер «Вашингтона» Карбери раскритиковал Кузнецова за ошибку в овертайме

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталс» Спенсер Карбери раскритиковал российского форварда Евгения Кузнецова за ошибку в овертайме матча с «Флоридой Пантерс». Его слова приводит журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X.

Специалист отметил, что соперники забросили победную шайбу в овертайме, потому что Кузнецов потерял свою позицию. «Вы просто не можете совершать вопиющие ошибки, и вот тому примеры. Ты просто не можешь потерять парня в своей зоне», — добавил он.

Ранее 9 ноября «Вашингтон» уступил «Флориде» на своей арене в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 4:3. Решающую шайбу забросил Сэм Райнхарт, отметившийся также результативной передачей.

Кузнецов выступает за «Вашингтон» с 2014 года. В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. По завершении сезона-2016/2017 он продлил контракт с клубом на восемь лет.

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      Андрей Стрельцов
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