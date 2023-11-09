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13:35, 9 ноября 2023Экономика

Миру предрекли высокую инфляцию на десятилетия вперед

Основатель Citadel Гриффин: высокая инфляция в мире может продлиться десятилетия

Фото: Jules Nieves / Unsplash

Основатель американской финансовой компании и инвестиционного фонда Citadel Кен Гриффин допустил, что период высокой базовой инфляции в мире может продлиться несколько десятилетий. Его слова приводит Bloomberg.

При расчетах базовой инфляции обычно не учитываются изменения цен на продукты и товары, стоимость которых подвержена сезонным колебаниям. К таким категориям традиционно относят продукты питания и энергоносители. Помимо высокой базовой инфляции Гриффин включил в число главных угроз для мировой экономики продолжающиеся войны. Этот фактор, по его словам, подталкивает систему отношений к деглобализации.

Дополнительной проблемой для крупнейшей экономики мира — США — может стать рост геополитической напряженности, уточнил основатель Citadel. Вкупе с другими рисками этот фактор может привести к повышению процентных ставок и увеличить стоимость покрытия растущего государственного долга США, размер которого в настоящее время приближается к отметке в 34 триллиона долларов.

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Гриффин посетовал, что правительство Соединенных Штатов не учитывало подобные угрозы, когда пошло на резкое увеличение расходов федерального бюджета. Последствия неосмотрительной финансовой политики, по его мнению, могут обернуться для американских властей «разрушительными последствиями».

Ранее президент и главный операционный директор Goldman Sachs Group (GSG) Джон Уолдрон также включил высокую инфляцию в список главных угроз мировой экономике. По его словам, рост потребительских цен вкупе с усилением геополитической напряженности в среднесрочной перспективе могут замедлить темпы роста глобального ВВП. На этом фоне генеральный директор инвестиционной компании Franklin Templeton Дженнифер Джонсон заявила, что путь к целевому показателю инфляции в два процента может занять продолжительное время.

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      Анатолий Акулов
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