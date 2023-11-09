Муфтий рассказал об обеспокоенности российских мусульман из-за мигрантов

Муфтий Крганов: недовольство мигрантами может перекинуться на мусульман в России

Рост антимигрантских настроений в российском обществе может перекинуться и на проживающих в стране мусульман. Свою обеспокоенность в связи со складывающейся ситуацией выразил глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов, которого цитирует «Коммерсантъ».

По словам Крганова, «идет нагнетание этой темы, эту волну раскачивают». Со временем связанные с мигрантами опасения могут распространиться и на других мусульман, в том числе и тех, кто имеет российское гражданство, отметил он.

В связи с повышенным общественным вниманием «говорить на такого рода темы нужно очень аккуратно», заключил муфтий.

8 ноября власти Челябинской области запретили мигрантам водить такси и пассажирские автобусы. Ранее в МВД России разработали законопроект, запрещающий мигрантам регистрировать автомобили и другую собственность, открыть банковский счет или вступать в брак.