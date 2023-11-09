Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:16, 9 ноября 2023Наука и техника

На Украине заметили «чернобыльский» Ми-24

Forbes: ВС Украины получили использовавшийся в ликвидации аварии на ЧАЭС Ми-24Р

Фото: VargaA / Wikimedia Commons

Воздушные силы (ВС) Украины получили восстановленный вертолет радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р (по кодификации НАТО — Hind-G1). Вертолеты этого типа использовали при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Отмечается, что к началу 2022 года у Киева было примерно 35 вертолетов Ми-24, но из-за потерь и высокой интенсивности боевых действий потребовались дополнительные машины. «Что объясняет, почему где-то за последние 22 месяца украинские технические специалисты вытащили со складов и восстановили один из самых редких и странных вариантов Hind, когда-либо существовавших: вертолет радиологической разведки Hind-G1», — пишет Экс.

Украинский Ми-24Р заметили на ролике, который появился в сети на прошлой неделе. Автор подчеркнул, что в прошлом году Ми-24Р вместе с другими непригодными к полетам машинами находились на хранении. Экс допустил, что Ми-24Р восстановили в качестве ударного вертолета.

Материалы по теме:
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

Базовая версия Ми-24Р оснащена экскаваторами для забора грунта, контейнером с дополнительной аппаратурой и пусковым устройством для запуска сигнальных ракет. В арсенале Ми-24Р, который лишили пусковых установок для противотанковых ракет, остался только пулемет.

В августе издание The Drive писало, что украинские Ми-24В получили пусковые установки M261 с американскими неуправляемыми ракетами Hydra калибра 70 миллиметров.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Есть план, есть конкретные города». Зеленский раскрыл, как Украина будет воевать в ближайшие месяцы

      «Реал Мадрид» одержал разгромную победу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

      Небензя назвал «куриной слепотой» нежелание Запада замечать агрессию Киева

      Названы возможные проблемы Украины в Евросоюзе

      В России назвали нарушением международного права удар ВСУ по Донецку

      На Украине заметили «чернобыльский» Ми-24

      Украинский военнопленный рассказал о схемах с выплатами за погибших бойцов ВСУ

      Белый дом признался в контактах США с ХАМАС

      Зеленский подписал указ о выполнении условий для вступления Украины в ЕС

      Генсек НАТО оценил решение Словакии отказаться от помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости