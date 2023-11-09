Назван способ повысить либидо с помощью спорта

Фитнес-эксперт Оборин заявил, что силовые тренировки повышают либидо

Фитнес-тренер Максим Оборин назвал способ повысить либидо с помощью спорта. Его слова приводят «Правила жизни».

Оборин заявил, что силовые тренировки с умеренным отягощением положительно влияют на гормональную систему — такие упражнения вызывают положительный стресс в организме. После тренировки у человека выделяется больше половых гормонов, которые повышают сексуальное желание.

Эксперт посоветовал выбирать упражнения, которые задействуют большое количество мышц. В частности, он рекомендовал выполнять приседания с умеренным отягощением, отжимания, подтягивания, различные упражнения на тренажерах или становую тягу.

В июле тренер Максим Сливак рассказал о влиянии регулярных занятий фитнесом на женское либидо. Эксперт отметил, что кардиотренировки укрепляют сердечно сосудистую систему и положительно влияют на выносливость, увеличивая уровень энергии у женщин в интимной сфере.