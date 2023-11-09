75-летнюю учительницу приговорили 10 годам тюрьмы за изнасилование 14-летнего

В США осудили 75-летнюю учительницу из штата Висконсин, которая в 2016-2017 учебном году неоднократно насиловала школьника. Об этом сообщает WFTV.

К десяти годам тюрьмы приговорили Энн Нельсон-Кох, преподававшую в баптистской школе города Тома округа Монро. О преступлениях женщины правоохранителям рассказал сам пострадавший. Из показаний молодого человека следует, что учительница отводила его в подвал учебного заведения и совершала с ним развратные действия. В период совершения преступлений женщине было 67 лет, а ученику — 14.

Женщину арестовали в апреле 2022 года, после того как пострадавший при поддержке родителей выдвинул против нее официальные обвинения. Всего Нельсон-Кох обвинялась по 25 пунктам различных статей о сексуальном насилии над несовершеннолетними. В начале августа женщину признали виновной. Ей грозило более 600 лет тюрьмы.

Тем не менее 27 октября суд приговорил бывшую учительницу к десяти годам заключения с последующим 15-летним нахождением под надзором. Суд частично принял во внимание рабочую характеристику Нельсон-Кох, которую назвали «добрым, самоотверженным и трудолюбивым» педагогом.

При этом заместитель окружного прокурора Сара Скилз заявила, что, по ее мнению, подсудимая не раскаялась в содеянном. Женщина называла рассказы защиты о лучших качествах Нельсон-Кох «добродетельным маскарадом и точно просчитанной попыткой скрыть ее хищнические наклонности».

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Миссури, которая дважды занималась сексом со школьником. Выяснилось, что с марта по апрель женщина состояла в неподобающих отношениях с одним из своих учеников.