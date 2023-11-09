Павлович высказался о следующем сопернике в UFC

Российский боец Сергей Павлович заявил, что ему без разницы, с кем драться в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович высказался о сопернике в следующем поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Томе Аспиналле. Его слова приводит Metaratings.

«Самое главное, что меня интересовало, — это то, что пояс будет в данном бою. Конечно, было бы хорошо, если бы соперником был Стипе [Миочич], но пояс важнее», — заявил Павлович, добавив, что ему без разницы, с кем драться. Боец отметил, что считает временный пояс полноценной наградой.

Миочич должен был сразиться с американцем Джоном Джонсом за титул чемпиона UFC в супертяжелом весе. Однако в ходе подготовки Джонс получил травму, поэтому руководство промоушена приняло решение провести поединок между Павловичем и Аспиналлом за временный чемпионский пояс в тяжелом весе.

Павлович и Аспиналл подерутся 12 ноября на турнире UFC 295, который пройдет в Нью-Йорке. 3 сентября британец рассказал, что они с россиянином должны были провести бой уже дважды, но оба раза поединки срывались.

В активе 31-летнего Павловича 17 побед в 18 поединках. На счету 30-летнего Аспиналла 13 побед и 3 поражения.