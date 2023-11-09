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10:02, 9 ноября 2023Экономика

Почти четверть крупных компаний в России захотели повысить отпускные цены

РСПП: 23 процента крупных компаний в России планируют повысить отпускные цены

Фото: Scott Graham / Unsplash

Почти четверть (23 процента) крупных компаний в России захотели повысить отпускные цены на собственную продукцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По итогам опроса выяснилось, что количество крупных компаний, заявивших в октябре о планах повысить цены, превысило прошлогодний показатель почти на десять процентных пунктов. Тогда число предприятий с подобными намерениями оценивалось в 13,7 процента. В то же время октябрьский показатель стал максимальным после первого квартала 2022 года, когда о желании повысить отпускные цены заявили в общей сложности 35 процентов крупных предприятий. «О возможном снижении цен в текущих условиях заявил только один респондент», — уточнили в РСПП.

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Эксперты связали желание российских компаний поднять цены на собственную продукцию с рядом факторов, включая ослабление курса рубля и продолжающийся рост инфляции на внутреннем рынке. На ситуацию оказывает дополнительное давление и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, повлекшее за собой двукратный рост ключевой ставки с июля 2023 года — с 7,5 до 15 процентов годовых. На этом фоне издержки предприятий на финансирование оборотного капитала (производственной техники, оборудования) заметно выросли.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка сообщила о просьбе российского «Ашана» к поставщикам не повышать цены до конца 2023 года. В письме торговой сети к производителям, в частности, говорилось о «непрекращающихся тенденциях роста цен» во всех сегментах продукции. В «Ашан» подчеркнули, что будут вынуждены обращаться в регулирующие органы в случае нарушений условий согласованных ранее поставок.

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      Анатолий Акулов
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