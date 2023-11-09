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19:32, 9 ноября 2023Забота о себе

Популярная актриса рассказала о счастливой случайности в кабинете врача

Актриса Вупи Голдберг рассказала, что ей поставили диагноз эндометриоз
Вупи Голдберг

Вупи Голдберг. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная актриса, писательница и продюсер Вупи Голдберг призналась, что несколько лет назад ей поставили диагноз эндометриоз. Об этом она рассказала в эпизоде шоу The View, опубликованном на YouTube.

Голдберг возмутилась из-за того, что, хотя эндометриоз является очень распространенным заболеванием, его диагностике и лечению, по мнению актрисы, не уделяется достаточно внимания. «Один раз оно у меня тоже было. Мне тогда повезло», — заявила 67-летняя артистка. Она рассказала, что обратилась к специалисту из-за запущенной инфекции мочевыводящих путей. В кабинете врача ей быстро поставили диагноз и подобрали правильное лечение.

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Популярная актриса уверена, что ее выздоровление было счастливой случайностью, так как она попала к профессиональному и внимательному врачу. При этом, по ее словам, многие женщины годами ходят к специалистам и не могут узнать причину болей и плохого самочувствия.

Ранее сообщалось, что американской актрисе Эми Шумер пришлось удалить матку из-за тяжелого случая эндометриоза. Она призналась, что после операции испытала огромное облегчение.

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      Екатерина Улитина
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