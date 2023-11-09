Путин заявил о гордости за сельское хозяйство России

Путин: в России гордятся статусом крупнейшего экспортера пшеницы

В России гордятся успехами сельского хозяйства, позволившими стране перейти из категории «абсолютного импортера» в статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы, заявил президент страны Владимир Путин во время переговоров с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Мы в России гордимся тем, что было нами сделано за последние лет восемь-десять в области сельского хозяйства», — сказал Путин.

По его словам, «приятно произносить и приятно повторять», что Россия, экспортировавшая в сельхозсезоне 2022/23 года рекордные объемы зерна (59,3 миллиона тонн), планирует на текущем годовом отрезке поставить на мировые рынки продовольствия не менее 60 миллионов тонн зерновых.

Ранее во Франции признали, что Россия на фоне высокого урожая пшеницы второй год подряд «продолжит доминировать на зерновом рынке несмотря на неопределенность с рисками для судоходства в Черном море».